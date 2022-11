Geretteter Polarfuchs "Wukk" hat eine Familie gefunden

Der aus einer aus einer illegalen Privathaltung in Niederösterreich gerettete Polarfuchs "Wukk" hat sich bereits kurz nach der Ankunft im von "Vier Pfoten" geführten Wildtierpark "Tierart" in Rheinland-Pfalz eingelebt. Das Tier war Ende Juli ins Tierschutzhaus Vösendorf gebracht worden und hat nun Mitte November in der Wildtierstation in Deutschland ein neues Zuhause gefunden. Aufgrund der Privathaltung war eine Auswilderung nämlich nicht möglich.

Dank des Trainings, das die Tierpfleger von "Wukk" im Tierschutzhaus mit ihm absolviert hatten, sei die neunstündige Reise nach Deutschland problemlos abgelaufen, berichtet der Verein Tierschutz Austria. Schon kurz nach der Ankunft habe "Wukk" seine Transportbox verlassen und neugierig seine Umgebung erkundet. Nach anfänglicher Skepsis hätten ihn nun auch die künftigen Mitbewohner, die Füchse Jackson und SingSing, aufgenommen. „Wir sind froh, dass das Zusammenleben der drei Füchse so gut funktioniert. 'Wukk' hat in seinem neuen Zuhause nicht nur ein wunderschönes Gehege beziehen dürfen, sondern hat auch das Glück, eine neue Familie gefunden zu haben,“ freut sich Tierschutzhausleiter Stephan Scheidl.