Schwungvoll ins neue Jahr: Comeback für St. Pöltner Hauptstadtball

Der Hauptstadtball war seit jeher eine feste Konstante im St. Pöltner Veranstaltungskalender – bis Corona kam. Zweimal musste deshalb der Event abgesagt werden, am 14. Jänner 2023 ist es aber nun endlich wieder so weit.

Der Ball im VAZ, der zu den größten in ganz Österreich zählt, wartet mit einigen Superlativen auf. Getanzt wird auf rund 10.000 Quadratmetern, vier Bands bieten Livemusik und in zwei Discos sind die Beats tonangebend. Außerdem stehen den etwa 5.500 Gästen 25 Bars und zahlreiche kulinarische Versorgungsstationen zur Verfügung. Wer es ganz edel haben will, der kann sogar in einem Fine-Dining-Restaurant (Gasthaus Figl) schmausen.

Rum und zweite Mitternachtseinlage

„Der Hauptstadtball ist ein Erfolgsgarant. Ich bin froh, dass wir im kommenden Jahr feiern können. Das ist wichtig, vor allem auch in schwierigen Zeiten“, betonte Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ).

Organisator Michael Bachl hat sich für das Ball-Comeback einige Neuerungen einfallen lassen. Zum ersten Mal wird es eine Rum&Whiskey-Bar geben, Bachl verspricht zudem eine zweite Mitternachtseinlage (mit Publikumsbeteiligung) und die Profis des Lokals „La Boom“ übernehmen die Diskothek im zweiten Stock.