Adventprogramm: Wo man sich in St. Pölten auf Weihnachten einstimmen kann

Weihnachtspost aus dem Museum

Auch heuer schreibt die Eule Poldi aus dem Museum NÖ in der Adventzeit wieder Kindern zwischen fünf und zehn Jahren, um ihnen die Wartezeit aufs Christkind zu verkürzen. Um 20 Euro werden ab Ende November vier Kuverts mit Bastelspaß, spannenden Tipps und kleinen Geschenken zugeschickt. Ein E-Mail an anmeldung@museumnoe.at mit Zustell- und Rechnungsadresse genügt.

Eule Poldi ist aber auch im Museum selbst anzutreffen, in den Weihnachtsferien sogar zu Sonderöffnungszeiten: Am 24. und 31. Dezember von jeweils 9 bis 13 Uhr und am Montag, den 2. Jänner von 9 bis 17 Uhr. Am 25. und 26. Dezember, sowie am 1. Jänner ist das Museum geschlossen.

Am Samstag, den 24. Dezember, wird das Warten auf die Bescherung zwischen 9 und 13 Uhr bei einer Kreativstation verkürzt. Am 4. Dezember findet im Museum NÖ außerdem eine Weihnachtsmatinee statt, wo es auch um Weihnachtsbräuchen in NÖ gehen wird.