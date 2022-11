Bühne im Hof: Zum Abschied nur das Letzte

Den Anfang macht etwa Viktor Gernot am 29. Jänner. Ganz ohne Worte wird dann am 3. Februar das Schweizer-Duo „Ohne Rolf“ bei seiner NÖ-Premiere viel zu sagen haben. „Gegen die Hirn- und Herzlosigkeit unserer Welt“, so Wandl, werden unter anderem Dirk Stermann, Thomas Stipsits, Lukas Resetarits und Alfred Dorfer auf der Bühne stehen.

Zwar ist die Bühne im Hof vor allem als Kabarettbühne bekannt. „Dabei ist mehr als die Hälfte unseres Programms eigentlich musikalisch“, erklärt die scheidende künstlerische Leiterin. So gastieren etwa The Tiger Lillies, 5/8erl in Ehr’n & Jazzorchester Vorarlberg sowie Hans Theessink & Ernst Molden.

Jung und saugut

„Ich habe es aber auch immer als Pflicht eines solchen Hauses gesehen, jungen Menschen eine Chance zu geben“, erzählt Wandl, wie ihre Nachwuchs-Schiene „jung & saugut“ entstand. Auftreten wird heuer etwa Tiktok-Newcomerin „Toxische Pommes“ oder Dr. Bohl. „Leider konnte ich nicht mehr alle einladen“, hofft Wandl, dass ihr Nachfolger Alexander Hauer diese Tradition aufrecht erhalten wird.

An den insgesamt 36 programmierten Abenden werden auch Angebote für Kinder sowie Werkstätten, Theater und vieles mehr geboten. Zum Abschluss wollen es Wandl und Regenfelder noch einmal ordentlich krachen lassen. Zur Feier wird Birgit Denk mit ihrer Band auftreten, die weiteren Gäste sind noch geheim. Fix ist jedenfalls der Termin – der 4. Juni 2022.

Das ganze Programm: www.buehneimhof.at

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: