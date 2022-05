Neue künstlerische Leitung für St. Pöltner Bühne im Hof

Acht Jahre lang hat Daniela Wandl Kabarett, Kleinkunst und Konzerte auf die St. Pöltner Bühne im Hof gebracht. Diese Ausrichtung soll auch weiterhin beibehalten werden, obwohl ab Herbst 2023 Alexander Hauer für die künstlerische Leitung des Hauses zuständig sein wird.

Neben etablierten nationalen und internationalen Gastspielen, möchte Hauer Neues ermöglichen, in dem er "internationale Künstler und Programme verstärkt einbezieht und neue Formate für die Bühne entwickelt", hieß es in einer Aussendung. „Es ist mir eine Freude, die über 30-jährige Geschichte dieser wichtigen Bühne fortzuschreiben", so Hauer zu seiner neuen Aufgabe. Gleichzeitig stehe man aber - verstärkt durch die Pandemie - vor besonderen Herausforderungen.

Neue Pläne

Zusätzlich zu seiner neuen Funktion bleibt Hauer auch weiterhin künstlerischer Leiter der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt sowie der Sommerspiele Melk. "Beide Bühnen - die Bühne im Hof wie auch die Tischlerei Melk Kulturwerkstatt - sollen und müssen Trendsetter sein für gesellschaftskritische Kleinkunst und Entertainment gleichermaßen. Es gilt, neues zu entwickeln, das über den alltäglichen Gastspielbetrieb hinausgeht. Da sind wir sicher gefordert und können Gemeinsamkeiten und künstlerische Synergien nutzen“, gibt der studierte Theaterwissenschaftler und Germanist Einblicke in seine Pläne für die beiden Tochterbetriebe der Nöku-Gruppe.

Die Schwesterbühnen sollen aber "weiterhin als eigene Marken und Veranstalter auftreten und für das Publikum als Treffpunkt und Ort des Austauschs und der guten Unterhaltung wirken", wurde in einer Aussendung betont.

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: