Neue Bäume sollen für ein bisschen Frieden in Einkaufsstraße sorgen

"Wir haben alles probiert, aber egal wie man es dreht und wendet, die Lage der Leitungen macht eine Erneuerung der Bäume unumgänglich. Mit der dringend notwendigen Neugestaltung wird die Baumreihe aber ersetzt und erweitert“, erklärte damals Baudirektor Wolfgang Lengauer.

Kaufleute dürfen auswählen

Seit Kurzem befinden sich in der Schreinergasse wieder mehrere Bäume, die sich allerdings in Kisten befinden. "Die Bäume werden zu einem späteren Zeitpunkt in einem Park eingesetzt werden", berichtet Rathaussprecher Thomas Kainz.

Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, wird die Stadtgärtnerei mit den Kaufleuten Kontakt aufnehmen, um die Neubepflanzung zu besprechen. "Die Kaufleute können dann zwischen verschiedenen Baumarten auswählen", verspricht Kainz.

