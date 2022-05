Beunruhigender Vorfall in St. Pölten: Schülerinnen in Bus belästigt

Aufregung herrschte dieser Tage in einem Gymnasium in St. Pölten. Der Grund: Zwei Schülerinnen waren von einem Mann in einem Bus belästigt worden, der Täter ergriff schließlich die Flucht.

Mann fuhr Mädchen durch die Haare

Die beiden Mädchen waren auf dem Weg zur Schule, als sich in dem Bus plötzlich ein Mann zu ihnen setzte. Zuerst soll er die Hand einer Schülerin ergriffen haben, diese reagierte aber schnell und zog diese sofort zurück. Außerdem soll der Mann einer der Schülerinnen mit der Hand durch ihr Haar gefahren sein.

Gerüchte, wonach der Mann auch zugeschlagen haben könnte, wurden von der Polizei allerdings nicht bestätigt. Laut einem Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich konnte mittlerweile ein Verdächtiger ausgeforscht werden.

