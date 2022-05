Diözese St. Pölten schickt Rettungsauto in die Ukraine

Deshalb ist es auch nicht der erste Transport für Hyrnko, der viele Jahre die Franziskanerpfarre in St. Pölten leitete. Die Hilfsaktion begann mit einem dringenden Hilferuf an den Franziskanerpater aus dem Kinderkrankenhaus. "Der Kinderarzt Dr. Juri Dowgopolij bat um gängige Mittel wie Antibiotika und Durchfallpräparate, die dringend benötigt werden, sowie auch medizintechnische Materialien", teilte die Diözese mit. "Pater Elisäus organisierte seither den Transport von zwei Tonnen Medikamenten, die er selber am Steuer über das Kloster Rawa-Ruska in der Westukraine nach Schytomyr brachte."

Franziskaner helfen

Pater Elisäus Hyrnko war selbst jahrelang in der Franziskanerprovinz in der Ukraine tätig. Dort würden Ordensmänner den Menschen nun "nicht nur Schutz und Unterkunft bieten, sondern neben Beistand und Trost auch Wasser, Nahrungsmittel und Medikamente zur Verfügung stellen", heißt es von der Diözese. Über das Wiener Franziskanerkloster organisiert der Pater für „Franz hilft“, die Hilfsorganisation der Franziskaner, die Hilfstransporte für die Ukraine.

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: