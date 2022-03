Hunderte zeigten sich in St. Pölten solidarisch mit der Ukraine

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

"Quo vadis Europa?" (Wohin gehst du Europa?) steht schon seit Längerem in Leuchtbuchstaben am Dachvorsprung des St. Pöltner Rathauses. Eine Frage, die in Anbetracht des tobenden Krieges in der Ukraine aktueller ist als je zuvor.

Ein Herz der Solidarität

Für hunderte Teilnehmer einer Kundgebung am Mittwochabend ist klar, wohin Europa gehen sollte: Richtung Frieden. Um ihre Solidarität mit den ukrainischen Kriegsopfer kundzutun und ein Zeichen für den Frieden zu setzten wurden mit Einbruch der Dunkelheit hunderte Kerzen am St. Pöltner Rathausplatz entzündet und in Herzform aufgestellt.

Zu dieser Friedensaktion unter dem Motto "Yes we care" hatten zu Beginn dieser Woche mehrere Privatpersonen, Unternehmen, sowie der Verein Mein St. Pölten und die Facebook-Gruppen "Was ist los in St. Pölten?" und "Leben in St. Pölten & Umgebung" aufgerufen. Die Polizei sprach von 300 bis 400 Teilnehmern an der Aktion "Yes we care".