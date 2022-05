St. Pöltner sammelte 1.000 Kuscheltiere für ukrainische Kinder

Dabei belieferte er die Aktion „NÖ hilft“ in Tulln, die Caritas im St. Pöltner Lilienhof sowie das Rote Kreuz in Wiener Neustadt und das Bürgerservice Sollenau.

Auch über die Grenzen des Bundeslandes hinweg versorgte der St. Pöltner Hilfsaktionen. So wurden auch am Wiener Hauptbahnhof oder im „Train of Hope“, dem Ankunftszentrum der Bundeshauptstadt, Stofftiere der Aktion verteilt.

