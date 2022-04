Fiva und Babykonzert: Was der Mai im Cinema Paradiso bringt

Ursprünglich für Frühjahr 2020 geplant, gibt die deutsche Rapperin Fiva nun am 25. Mai ihr Konzert in St. Pölten. Ab 20 Uhr spielt sie mit ihrer Band alt-bekannte Klassiker, aber auch erste neue Songs. Die Tickets der vergangenen Termine behalten ihre Gültigkeit. An der Abendkassa wird es eventuell noch Restkarten geben.

Fado und Ballett

Portugisische Töne erklingen am 31. Mai in der "Nacht des Fado" im Cinema Paradiso. Fado ist ein portugisischer Musikstil, dessen Werke vor allem von Weltschmerz handeln. Sofia Ramos, eine der bekanntesten Fadista Portugals, singt an diesem Abend mit dem Carlos Leitao Ensemble. Obwohl es im Fado üblich ist vor allem alt-hergebrachte Lieder zu singen, stehen auch zehn neue Eigenkompositionen des Gitarristen Carlos Leitoa am Programm.

Am 19. Mai zeigt das Cinema Paradiso die Royal-Ballet-Version von Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Schwanensee.

Ostrowski im Gespräch

Am 4. Mai findet um 20 Uhr die Niederösterreich-Premiere des Films "Mein Onkel" von Michael Ostrowski und Helmut Köpping statt. Die Komödie erzählt eine aberwitzige Geschichte, in der ein Onkel aus der Versenkung auftaucht und das Leben einer Familie völlig auf den Kopf stellt. Nach dem Film findet noch ein Gespräch mit Ostrowski, Köpping und Schauspielerin Hilde Dalik statt.

Der Konzertfilm "This much I know to be true" handelt von Nick Cave und seinen langjähriger musikalische Weggefährten Warren Ellis. Gefilmt wurden die allerersten Performances zu den letzten beiden Alben „Ghosteen“ und „Carnage“ im Frühjahr 2021 im Vorfeld ihrer Tournee durch Großbritannien. Gespielt wird der Film am 11. Mai um 20.30 Uhr.