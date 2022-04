Jugendbefragung 2022 in NÖ: Ohne Internet geht es gar nicht mehr

Die Corona-Pandemie hat auch bei jungen Menschen tiefe Spuren hinterlassen. Kontaktverbote, Schulschließungen, Quarantäne – die Anfragen bei psychiatrischen Einrichtungen in Niederösterreich hatten sich in manchen Monaten mehr als verdoppelt.

Es gibt aber auch Grund zur Hoffnung. Denn der Blick in die Zukunft fällt für Jugendliche viel positiver aus, als man vielleicht im ersten Moment erwarten würde. Zumindest zeigt dies eine Umfrage (573 Teilnehmer), die am Montag in St. Pölten präsentiert wurde. Erstellt wurde die Studie allerdings noch vor dem Kriegsausbruch in der Ukraine, einige Ergebnisse und die Schlüsse sind dennoch bemerkenswert.