"Gartenparty der Stars": TV-Show in Kittenberger Erlebnisgärten

Am 23. April erzählen Erika und Eugen Köchl von ihrer Fußreise nach Bologna. Der Reisebericht „allwetterwandern: zu Fuß von Langenlois nach Bologna“ findet um 20 Uhr im im Arkadensaal in Langenlois statt. Im Büro KulturLangenlois sind Vorverkaufkarten um 15 Euro erhältlich. Die Ticktes an der Abendkasse kosten 17 Euro.

Gartenparty der Stars

Am 28. und 29. April wird in den Erlebnisgärten Kittenberger um 19 Uhr die TV-Show „Die Gartenparty der Stars“ aufgezeichnet. Die Moderatoren Karl Ploberger und Stefanie Hertel begrüßen unter anderem Schlagerstar Semino Rossi, Singer Songwriter Nik P., das deutsche Schlagerduo Fantasy und die österreichische Band Alle Achtung. Die Show wird am 7. Mai im ORF und MDR ausgestrahlt. Die Tickets dafür kosten 91 Euro.

Nächsten Donnerstag findet das traditionelle Maibaum-Aufstellen in Langenlois statt. Das dazugehörige Fest mit Essensständen, Live-Musik und einer Hüpfburg beginnt um 18 Uhr.

Benefizkonzert für Ukraine

Der April endet mit dem großen „Langenlois klingt für die Ukraine“-Konzert. Die Benefizveranstaltung findet am 30. April um 18.30 Uhr in der Festhalle Zöbing statt. Mit dabei sind unter anderem die Edelreiser, Petra Brandl, Poldi Denk und Groove Cuvee. Durch den Abend führt Fritz Gillinger. Spendentickets sind im Kulturbüro Langenlois um 30 Euro erhältlich.

