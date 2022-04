Für Radfahrer werden neue Wege geebnet

Mit der relativ späten Aufhebung der Wintersperre wurde zu Ostern die Radsaison am Ybbstalradweg eingeläutet. Der binnen weniger Jahre zum gut frequentierten Touristenhit gewordene Flussradweg hat neue Angebote zu bieten. Auf der 60 Kilometer langen Talstrecke entlang des malerischen Ybbsufers zwischen Waidhofen/Ybbs und Lunz/See stehen heuer erstmals 24 E-Bikes zum Ausleihen zur Verfügung.

Bustransfer möglich

Die motorisierten Drahtesel können über die Website der Ybbstaler Alpen reserviert werden. Ab dem 30. April pendelt der Radtramper wieder zwischen den beiden Orten. Für jene, die nur eine Strecke strampeln wollen, fährt ein Bus die Strecke dreimal am Tag ab. zwischen 3. Juli und 3. September sogar täglich, in der Vor- und Nachsaison an den Wochenenden.