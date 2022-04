Saisonstart mit Yoga und Esel im Naturpark Jauerling

Am Jauerlinger Schmankerlmarkt am 18. und 19. Juni bietet der Verein Aussichtswarte Einblicke in die Lebensmittel der Region, wie Bauernbrote, Honig, Käse. Selchfleisch und diverse Schnäpse. Beim Basic-Grillworkshop am 9. Juli verrät die doppelte Grillvizestaatsmeisterin Petra Eder aus Maria Laach ihr Erfolgsrezept für ein gelungenes Grillmenü.

"Magische Wälder"

Im Zuge des Fotowalks „Magische Wälder“ am 8. Oktober gibt ein Naturfotograf Tipps für gute Waldfotos. Beim Spaziergang „Enzian, Iris & Co.: Schätze der Jauerlinger Wiesen“ führt eine Ökologin zu den artenreichsten Wiesen im Naturpark. Die Dauer beträgt zwei Stunden. Actionreich geht es bei der einstündigen geführten Nordic-Walk-Runde zu. Und weil nach der Arbeit das Vergnügen kommt, gibt es danach ein Frühstück auf der Wachauterrasse.

Weitere Infos zu Terminen und Anmeldung sind unter www.naturpark-jauerling.at zu finden.

