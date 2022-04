Hoppelfest und Kreativaktion: Was zu Ostern in Krems los ist

Am Samstag beginnen wieder die Osterferien. Egal ob man lieber Ostereier sucht, malt, Rätsel löst oder ganz klassisch auf einen Ostermarkt geht - in Krems und Umgebung gibt es in dieser Zeit einiges zu unternehmen.

Wo Osternesterl gefunden werden können

In den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern findet von 9. bis 18. April das Hoppelfest statt. Das Programm bietet dabei unter anderem eine Rätselrally für Kinder und am Ostersonntag und -montag eine Ostereiersuche. Das detaillierte Programm ist online zu finden.

Auch in der Loisium Wein Welt in Langenlois werden am 16. April im Rahmen einer Kellertour Ostereier gesucht. Dabei werden mittels Mulitmedia-Guide Einblicke in die Geschichte des Weines gegeben. Zudem wartet ein Osterrätsel darauf gelöst zu werden. Voranmeldung ist keine nötig. Details findet man hier.

Am Karsamstag findet um 15 Uhr im Stadtpark Pavillon in Krems eine Osternesterl-Suche samt Kasperltheater statt - allerdings nur bei Schönwetter.

Kreativaktion und Druckwerkstatt auf der Kunstmeile

Die Kunstmeile in Krems bietet ebenfalls ein Osterprogramm: Von 13. bis 17. April findet in der Kunsthalle die Kreativaktion "Free the colours" statt. Teilnehmer können sich hier künstlerisch austoben und verschiedene Maltechniken ausprobieren. Die einzelnen Gemälde sollen am Ende dann ein Gesamtkunstwerk ergeben. Für die Teilnahme ist einmalig ein Materialbeitrag von vier Euro zu bezahlen. Weitere Infos gibt es hier.