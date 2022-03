Naturschauspiel in der Wachau: Marillenbäume blühen bald voll auf

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Wenn etwas Wunderschönes nur sehr kurz zu sehen ist, gewinnt es dadurch meist noch mehr an Wert. Wer sich davon selber überzeugen möchte, sollte an diesem Wochenende einen Ausflug in die Wachau unternehmen. Die Marillenbäume stehen da nämlich in Vollblüte. Aufgrund der milden Witterung wird die etwa eine Woche zu sehen sein.

„Die herangerauschten warmen Temperaturen haben die Blüte enorm beschleunigt“, sagt Franz Reisinger, Obmann des Vereins Wachauer Marille. Ungewöhnlich ist der Zeitpunkt für das Schauspiel aber nicht. Die Blüte war auch schon Mitte März zu sehen, meistens ist es Anfang April so weit.

Im Vorjahr waren die blühenden Bäume fast drei Wochen zu sehen, weil es so kühl und feucht war. „Da hat es sogar immer wieder geschneit zwischendurch“, erinnert sich Reisinger. Auch heuer war es einige Zeit eher kalt – was für die Marillenbauern gut war. Je später die Blühzeit, desto geringer die Gefahr von Spätfrost.