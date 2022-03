Lehrer freigestellt: Unangemessenes Verhalten in Kremser Schule

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Vorwürfe werden gegen zwei Lehrer in Krems erhoben. Ein Pädagoge ist mit Anschuldigungen über unangemessenes Verhalten gegenüber Schülerinnen konfrontiert. Der Lehrer "wurde bis zur lückenlosen Aufklärung der Vorwürfe freigestellt", bestätigte die Bildungsdirektion NÖ am Donnerstag auf Anfrage Medienberichte. Einem Pädagogen einer anderen Schule werden verbale Entgleisungen vorgeworfen. "Beide Fälle werden von der Bildungsdirektion genau geprüft", hieß es.

Psychologenteam

Der freigestellte Pädagoge soll laut Medienberichten Schülerinnen unsittlich berührt haben. Zur Unterstützung sei bereits ein Psychologenteam an die Bildungseinrichtung gekommen, teilte das Gymnasium auf seiner Webseite mit: "Die betroffene Lehrkraft wird bis zur Klärung der gesamten Situation nicht unterrichten."

Jener Lehrer, dem verbale Entgleisungen vorgeworfen werden, wurde laut NÖN von einer Klasse abgezogen. Die Bildungsdirektion bestätigte auf Anfrage "organisatorische Maßnahmen, welche die Schulleiterin bereits getroffen hat".