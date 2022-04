Handgefertigte Schätze und Berufsberatung am Kremser Bahnhofsplatz

Arbeiten ist mehr als bloße Existenzsicherung, davon ist Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger überzeugt. "Es geht auch darum sich als Person einbringen zu können und soziale Kontakte zu knüpfen", betonte Ziselsberger am Freitagvormittag bei der Eröffnung der Beratungsstelle für Berufliche Integration am Kremser Bahnhofsplatz 6-8.

Beratung für Jobeinstieg

Dort werden von nun an Jugendliche und Erwachsenen mit psychischen oder kognitiven Beeinträchtigung unterstützt, um am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Nach der Eingliederung werden sie in Jobcoachings auch weiter betreut, wie Bereichsleiterin Susanne Karner erklärte. "Die Mitarbeiter im Jugendcoaching wiederum beraten Schüler am Übergang Schule-Beruf bzw. Schule-weiterführende Schule. Dieses Service ist für alle Jugendlichen zugänglich und völlig kostenlos", so Karner.