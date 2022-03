Schanigarten-Saison eröffnet: So startet Krems in den Frühling

Nicht einmal fünf Tage ist es her, dass der Frühling aus meteorologischer Sicht Einzug gehalten hat. Seither macht er seinem Namen mit warmen Temperaturen und vielen Sonnenstunden alle Ehre. Mit diesem Frühlingswetter wie aus dem Bilderbuch füllen sich auch in Krems die Schanigärten wieder. 14 von insgesamt 24 Lokalen im Stadtgebiet bewirten laut Angaben des Magistrats heuer wieder ihre Gäste im Freien.

Outdoor-Veranstaltungen kehren in die Altstadt zurück

Zum Auftakt der Open-Air-Saison lädt das Stadtmarketing Krems heuer erstmals zum "Altstadtfrühling". Das Frühlingserwachen wird dabei diesen Freitag und Samstag (25. und 26.3.) mit Livemusik, Kinderprogramm und Gastro-Angeboten gefeiert. Direkt am Dreifaltigkeitsplatz wird so am Freitag von 14 bis 17 Uhr eine Hüpfburg, eine Zuckerwattemaschine, Liegestühle und Luftballons für die kleinen Besucher geboten werden, wie das Stadtmarketing online mitteilt. Zusätzlich lädt „Jonglina“ zu einem Mitmachzirkus ein, während ein Drehorgelspieler für musikalische Untermalung sorgt.

Am Samstag findet wie üblich von 7 bis 12 Uhr der Kremser Genussmarkt am Pfarrplatz statt. Während die Eltern einkaufen, können die Kinder ab 9 Uhr mit der 1. Waldviertler Kinderwerkstatt HUKI am Täglichen Markt Frühlingshaftes basteln. Danach tritt wieder "Jonglina" auf und die Donauschrammeln sorgen für Unterhaltung.

Alle Infos: www.krems.info

Straßenreinigung abgeschlossen

Da das Wetter auch am Wochenende noch frühlingshaft warm bleibt, bietet es sich für Sportliche an, die Outdoor-Trainingssaison zu eröffnen. Die große Winterstraßenreinigung sei laut Stadt Krems bereits abgeschlossen und das Streumaterial wieder entfernt. Ein allgemeiner Stadtreinigungstag findet aber erst wieder nächstes Jahr statt.