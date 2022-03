Wachauer Weinfrühling kommt mit Rekordbeteiligung zurück

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

So viele Winzerinnen und Winzer wie noch nie nehmen am Wachauer Weinfrühling 2022 teil, nämlich 111 an der Zahl. Bei dem Event, das von der Vinea Wachau am 30. April und 1. Mai zwischen 10 und 18 Uhr 111 Winzer in die Wachau veranstaltet wird, kann der Jahrgang 2021 verkostet werden.

„Die Vorfreude unserer Winzer ist riesengroß, den Wachauer Weinfrühling nach drei Jahren endlich wieder mit Menschen erleben und feiern zu dürfen“, sagt Emmerich H. Knoll, Obmann des Gebietsschutzverbandes Vinea Wachau. „Besonders freuen wir uns, dass die Winzer aus dem ungarischen Tokaj heuer, nach zweimaliger Verschiebung, ihre Weine in den Wachauer Weingütern präsentieren werden.“