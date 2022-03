Bushaltehaus in Scheibenhof wurde renoviert

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Bereits bei der GR-Wahl 2017 forderte die SPÖ Egelsee-Alauntal-Scheibenhof in ihrem Wahlprogramm die Renovierung des seit Jahrzehnten bestehenden Buswartehaus in Scheibenhof. Dabei handelt es sich um die Haltestelle Waldschlössl. Nun wurde das Buswartehaus tatsächlich renoviert.

"Gelungene Sanierung"

Durch die Renovierung kann allen Kindergarten- und Schulkinder, sowie allen weiteren Benutzerinnen und Benutzern der Haltestelle weiterhin ein sicherer Schutz vor Regen, Hitze und Kälte gewährleistet werden.

In einer Aussendung der SPÖ Krems wurde das Projekt als „gelungene Sanierung“ bezeichnet. Die Partei bedankte sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Magistrats und dem Verschönerungsverein Egelsee.