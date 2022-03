Studie an der IMC FH Krems misst Bewegungsmuster von Parkinson-Patienten

Aktuell lĂ€uft an der IMC Fachhochschule Krems die „Parkinson Freezing of Gait“-Studie im Department of Health Science. Damit wird ein Studiendesign auf Machbarkeit und Akzeptanz bei Parkinson-Patientinnen und -Patienten geprĂŒft. Die Verantwortung dafĂŒr hat das Forscherteam des Department of Health Sciences im Studiengang Physiotherapie ĂŒbernommen.

Es handelt sich dabei um eine Studie mit einem Cross-over-Design mit Personen, die unter dem idiopathischen Parkinsonsyndrom leiden. Im Rahmen der Studie werden zwei innovative GerÀte verwendet. Einerseits das Stappone Research Insolves und andererseits das CUE1 MedizingerÀt von Charco Neurotech.

Zwei Tests

Im Zuge der Studie werden bei den Patientinnen und Patienten zwei Tests durchgefĂŒhrt. Zum einen ein 10-Meter-Gehtest, zum anderen ein „Freezing of Gait Score“. Letzteres bedeutet „Einfrieren des Gangs“. Es beschreibt ein belastendes Parkinson-Symptom, das oft mit StĂŒrzen verbunden ist. FĂŒr die Untersuchung werden spezielle Stappone Sensorsohlen verwendet. „Die Stappone Research Insoles ermöglichen in unserem Setting, dass wir einfach eine Ganganalyse und die Parameter erfassen können, ohne dass wir ein eigenes Ganglabor brauchen“, so Agnes Wilhelm, MSc, Professorin der IMC FH Krems. In Bezug auf RĂ€umlichkeiten und DurchfĂŒhrung der Tests sei das Forschungsteam damit flexibler.

Außerdem wird bei der Studie das CUE1 GerĂ€t der Firma Charco Neurotech eingesetzt. Dabei soll mithilfe von vibrierenden Impulsen die Beweglichkeit verbessert werden.

