So viele Corona-Impfungen gab es bisher in Krems

Besonders weit von einem vollständigen Impfschutz ist man etwa in den Gemeinde Stall im Mölltal in Kärnten entfernt. Hier liegt die Durchimpfungsrate bei 41,12 Prozent. Auch in Spiss in Tirol liegt man mit 48 Prozent nicht viel weiter vorne.

Impfmöglichkeiten in Niederösterreich

Im Vergleich mit den anderen Bundesländern landet Niederösterreich beim Impfen auf Platz zwei. Aktuell sind 71,2 Prozent der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher vollimmunisiert.

Weiterhin kann man sich in den Impfzentren, bei den Impfbussen und den Impfordinationen einen Stich geben lassen.

In ganz Österreich wurden mit Stand 29. März bisher 18.152.356 Impfdosen verabreicht. Mehr als sechs Millionen Menschen besitzen derzeit ein aktives Impfzertifikat, was 69,10% der Gesamtbevölkerung sowie 72,59% der impfbaren Bevölkerung ausmacht.