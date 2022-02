Wo man sich derzeit in Krems impfen lassen kann

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Österreich befindet sich weiterhin in der Omikron-Welle. Auch wenn nun große Öffnungsschritte bevorstehen, bleibt der Schutz vor dem Coronavirus wichtig. Zwar lässt Omikron die Immunität nach der dritten Teilimpfung schneller sinken, jedoch ist die Impfung gegen schwere Verläufe weiterhin hochwirksam.

Hoher Schutz

Bereits Ende des Vorjahres habe sich laut AGES-Expertin Daniela Schmid gezeigt, dass eine Corona-Impfung zu rund 95 Prozent vor einer Spitalsaufnahme nach einer Corona-Erkrankung schütze.