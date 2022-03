Über Stock und Stein: 500 Mountainbiker bei Kamptal Trophy am Start

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Gewaltig Staub aufgewirbelt haben am vergangenen Wochenende Hunderte Fahrradreifen in den Waldviertler Weinbergen in Zöbing bei Langenlois. Am Heiligenstein hat dieses Spektakel Tradition, denn seit 1991 wird hier in die neue Mountainbike-Saison gestartet.

250 Sportler aus NÖ

„Glühende Reifen, leidenschaftliche Mountainbiker und ein lässiges Ambiente sorgen am berühmtesten Rieslingberg der Welt für zwei unvergessliche Tage“, versprechen die Veranstalter des Events – und das konnte auch heuer wieder eingelöst werden. Noch dazu fand die KTM Kamptal Trophy am Zöbinger Heiligenstein zum bereits 30. Mal statt und versammelte die internationale Mountainbike-Szene im Waldviertel.

Rund 500 Mountainbiker aus 18 Nationen – darunter zirka 250 Sportlerinnen und Sportler aus Niederösterreich – waren beim 30-jährigen Jubiläum des größten MTB-Event Österreichs am Start. Neben den zahlreichen Hobby- und Spitzensportlern, erwies sich das Rennen rund um die Zöbinger Kellergasse auch dieses Mal wieder als Zuschauer-Hotspot und lockte an den beiden Renntagen knapp 1.500 Besucher.