UHK Krems bei Viertelfinale des ÖHB Cups ausgeschieden

Beim ÖHB Cup Viertelfinale trafen mit dem UHK Krems und dem Alpla HC Hard zwei Titelanwärter aufeinander. Für eine der beiden Mannschaften bedeutete das Ergebnis jedoch gleichzeitig das frühzeitige Ende des Bewerbs – in diesem Fall für die Kremser.

Beide Teams gingen angeschlagen in das Spiel. Beim Alpla HC Hard fehlten Ivan Horvat und Dominik Schmid, der Förhthof Uhk Krems musste auf Trainer Ibish Thaqi verzichten. Stefan Hanko und Jörg Merten sprangen für den Trainer ein. Auch Tobias Auß war beim Spiel nicht dabei.

Vorarlberger bald in Führung

Nach einem anfänglich ausgeglichenen Spiel konnten die Vorarlberger bereits bald in Führung gehen. Trotz oftmaliger Aufholjagd konnten die Kremser den Vorsprung des gegnerischen Teams nicht einholen.

Der Förthof UHK Krems ist damit im Viertefinale des ÖHB Cups ausgeschieden. „Das ein solches K.o.-Spiel kampfbetont ist, gehört im Sport dazu, das war zu erwarten. Wir sind durch zu viele Eigenfehler letztlich an uns selbst gescheitert. Wir verlieren so gut wie jedes Überzahlspiel und das ist in einem Spitzenspiel, wo du alles geben musst, einfach zu wenig, um ins Final Four aufzusteigen. Unser erklärtes Ziel für diese Saison waren zwei Titel zu holen, den ersten haben wir mit dem heutigen Ausscheiden im ÖHB-CUP leider nicht erreicht. Umso mehr müssen wir nun darunter einen Haken setzen, den Blick nach vorne richten und den vollen Fokus ab sofort wieder auf die Liga legen“, so Jakob Jochmann vom Förthof UHK Krems nach dem Spiel.

Für die Kremser ist die Spielsaison damit aber nicht zu Ende. In der kommenden Woche wird die HLA Meisterliga in Oberösterreich fortgesetzt. Dann werden die Kremser auf den HC Linz AG treffen.

Neuzugang

Abseits der Spielbilanz gibt es auch weiter Nachrichten vom Förthof UHK Krems. Mit Ende der laufenden Saison werden Jakob Jochmann und Fabian Posch das Team verlassen. Für Verstärkung ist jedoch bereits gesorgt: Künftig wird Daniel Dicker für die Mannschaft spielen. Der 26-jährige Nationalteamspieler war zuletzt beim ThSV Eisenach in Deutschland im Einsatz. Ab der kommenden Saison wird der Rückraumspieler Teil des Kremser Teams sein.