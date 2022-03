Freiwillige in Krems gesucht: Zeit als wichtige Spende

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Fahrtendienste, Kinder beaufsichtigen, Gartenarbeit verrichten oder gemeinsam Kartenspielen – die Mitglieder des Vereins „Zeitpolster“ bieten in Krems die unterschiedlichsten Hilfen an. Mehr als zehn Kundinnen und Kunden werden bereits betreut. Doch man will noch weiter wachsen.

„Es ist ein bisschen wie Nachbarschaftshilfe“, sagt Christian Kronberger, der für die Kremser Gruppe die administrativen Tätigkeiten übernimmt. „Es gibt viele Leute, die helfen wollen. Das finde ich echt klasse.“ „Zeitpolster“ gibt es schon in ganz Österreich und wird derzeit in Niederösterreich in mehreren Städten aufgebaut.

Das Prinzip: Jene Person, die hilft, bekommt selbst kein Geld, aber Zeit gutgeschrieben. Braucht man dann später einmal selbst Unterstützung, kann man auf das Zeitkonto zugreifen. Die Kunden selbst bezahlen acht Euro pro Stunde. Ein Teil davon fließt in die Versicherung und Administration, ein Teil geht auf das Notfallkonto. Falls es eine Aufgabe gibt, die niemand der Mitglieder übernehmen kann, wird davon eine Firma bezahlt.