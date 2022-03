Mit Begegnungszone, Rad- und Gehwegen den „Autoverkehr drosseln“

Es ist nur ein schlichter Vorbote großer Pläne, um die tägliche Verkehrslast in Amstetten zu verringern. Auf der östlichen Haupteinfahrtsstraße, der B1, die hier noch als „Reichsstraße“ an Kaiserzeiten erinnert, fordert ein Schild seit wenigen Tagen Tempo 50 statt der bisherigen 70 km/h. Deshalb braucht man auf dem Weg in die Stadt nun 16 Sekunden länger. Ein vorerst kleiner Start in eine neue Verkehrsära, die die schwarz-grüne Stadtregierung einleiten will.

„16 Sekunden für die Sicherheit“, erklärt Verkehrsstadtrat und Vizebürgermeister Markus Brandstetter (ÖVP) die Temporeduktion, die im Zusammenhang mit einer neuen Bushaltestelle von Anrainern gefordert wurde. Die Mini-Maßnahme spiegelt die Richtung wider, in die die Verkehrsflüsse in Zukunft gelenkt werden.