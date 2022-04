Minusgrade in der Wachau: Kältetest im Marillengarten

Obstsorten

Andere Obstkulturen waren in Niederösterreich nicht in Gefahr. Laut Wolfgang Lukas, Leiter des Obstbaureferats der Landwirtschaftskammer NÖ, komme es immer darauf an, wie weit der Vegetationsverlauf bereits ist. Bei allen Kulturen – bis auf die Marille – sei man derzeit zeitlich noch lange vor der Blüte. Beim Apfel habe man nicht einmal Frostbekämpfungsmaßnahmen – wie etwa Frostschutzberegnung – gesetzt.

Lukas ist aber auch bei der Wachauer Marille zuversichtlich und rechnet nicht damit, dass sich das kalte Wochenende extrem auf den Ertrag auswirken wird. „In der Wachau war die Nacht nicht so dramatisch. Aber wir haben natürlich keine Ahnung, was in den nächsten Wochen noch kommt“, sagt der Obst-Experte. Der „Stichtag“ sei für die Marille Mitte Mai. „Die Frucht kann bis dahin gefährdet sein.“