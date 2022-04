Ein Osternest voller Ferienprogramm in Niederösterreich

Im Schloss Hof (Bezirk Gänserndorf) gibt es ebenfalls einen Ostermarkt, dieser ist bis Ferienende täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Aber auch abseits davon bietet Schloss Hof ein Ferienprogramm – etwa die Osterbastelwerkstatt, täglich von 11 bis 17 Uhr. An den Samstagen und Sonntagen warten von 14 bis 16 Uhr Ponyreiten und Kutschenfahrten. Außerdem hoppelt an den Wochenenden von 13 bis 16 Uhr der Osterhase über das Schlossgelände und verteilt kleine Überraschungen. Sonntags wird um 13 Uhr eine Kinderführung durch das Schloss angeboten. Am Osterwochenende gibt es im Barockgarten die große Ostereiersuche inklusive Osterüberraschung, außerdem sind Kasperl & Co. zu Besuch. Täglich um 13 und um 15 Uhr wird „Der falsche Hase“ gezeigt.

Am 10. April lädt Sonnentor bei der „Ostereierei“ in Sprögnitz im Bezirk Zwettl zur Frühlingsschatzsuche. 500 Eier sind rund um den Sonnentorhof versteckt. Von 12.30 Uhr bis 17 Uhr.