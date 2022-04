Wintereinbruch führte zu zahlreichen Verkehrsunfällen

Der Wintereinbruch führte auch in anderen Bundesländern zu Problemen und Verkehrsunfällen. In Tirol haben sich am späten Samstagabend bei winterlichen Verhältnissen zwei spektakuläre Verkehrsunfälle ereignet, die laut Polizei jeweils einen Verletzten forderten.

In Scharnitz (Bez. Innsbruck-Land) kam ein 32 Jahre alter Deutscher von der Fahrbahn ab und überschlug sich.In Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) stürzte ein stark alkoholisierter Österreicher mit dem Pkw über eine Böschung und blieb in einem Baum hängen.

Nach oben geschleudert

In Oberösterreich endete ein Autounfall in Gampern (Bezirk Vöcklabruck) bei winterlichen Straßenverhältnissen ebenfalls in einem Baum. Der 25-jähriger Lenker aus dem Bezirk Ried ist dabei verletzt worden. Der Mann war mit seinem Auto im Bereich der Ortschaft Zeiling rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Durch die Wucht wurde das Auto mit dem Heck nach oben geschleudert und blieb an einem weiteren Baum hängen, teilte die Polizei mit. Der Lenker konnte sich vermutlich selbstständig aus dem Auto befreien, rutschte aber unter den Wagen und kam dort zu liegen.

Ersthelfer sicherten das Fahrzeug, der verletzte 25-Jährige wurde von Einsatzkräften geborgen und ins Salzkammergutklinikum Vöcklabruck eingeliefert.