NÖ-Ärzte wählen: Vier neue Listen wollen mitmischen

2017 konnte sich Reisner durch eine große Koalition die Präsidentschaft sichern, obwohl er mit seiner Liste nicht als stimmenstärkste Partei aus den Wahlen hervorgegangen war. Diese war nämlich ganz klar „Ärzteverband NÖ“ rund um Andreas Stippler, der daraufhin in die Opposition ging. „Unser Ziel ist es, so stark zu werden, dass ohne uns keine Koalition möglich ist“, so Sprecher Michael Urban.

Neue Listen

Ganz neu auf dem Wahlparkett sind gleich vier Listen: Die „Plattform Freiwilligkeit“ mit Oliver Rückert an der Spitze, die „Liste Integrative Medizin“ rund um Jörg Hildebrandt, „Gemeinsam Zukunft gestalten“ mit Spitzenkandidatin Martina Dinhobl und „Menschen Freiheit Grundrechte“ rund um Horst Schuller. Die MFG feierte bei den Wiener Ärztekammerwahlen Mitte März mit sechs Mandaten einen Erfolg, in NÖ will man drei erzielen.

Rückert tritt für eine faire Honorierung ein, Kassenärzte dürfen nicht auf der Strecke bleiben. Dinhobl will positiven Schwung in die Ärztekammer bringen und für einen Dialog aller Player im Gesundheitsbereich sorgen. Für Hildebrandt gehört ein ganzheitlicher medizinischer Ansatz gefördert, beginnend bei der Ausbildung.