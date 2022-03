NÖ-Ärztekammerwahl im April bringt Umbrüche mit sich

Am 2. April werden die niederösterreichischen Ärzte zur Urne gebeten: Die Ärztekammerwahl steht an, und die 8.168 wahlberechtigten Mediziner des Landes wählen ihre Standesvertretung. 53 Mitglieder werden dabei bestimmt, es sind sowohl angestellte, als auch niedergelassene Ärzte in dem Gremium vertreten.

Dass bei diesen Wahlen kein Stein auf dem anderen bleiben wird, liegt bereits jetzt auf der Hand: Der langjährige Präsident Christoph Reisner zieht sich aus seinem Amt zurück. 15 Jahre lang stand der Facharzt für Orthopädie aus Wiener Neustadt dem Gremium vor. Ein möglicher Nachfolger wäre sein bisheriger Vizepräsident Gerrit Loibl, Allgemeinmediziner aus St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln).

MFG kritisiert Impfpflicht für Ärzte

Zudem werden Kandidaten der impfkritischen MFG – „Menschen Freiheit Grundrechte“ – zur Wahl stehen, allen voran HNO-Facharzt Horst Schuller aus dem Bezirk Mistelbach. Er ist seit 1991 Oberarzt im Krankenhaus Mistelbach und ordiniert seit 1995 in Wolkersdorf. Dementsprechend tritt er bei den zur selbstständigen Berufsausübung berechtigten Ärzten zur Wahl an. Zudem war er als Spitalsärztevertreter und Bezirksärztevertreter tätig.

„Die Ärztekammer wendet sich von den Interessen ihrer Mitglieder immer mehr ab und biedert sich bei Politik und Mainstream an“, kritisiert Schuller. Im Wahlprogramm seiner Liste fordert er eine „Beendigung der Ausgrenzung“ durch ein ersatzloses Streichen der 1G-Regel für Ärzte, denn eine Impfung müsse freiwillig sein. Ebenso will er eine Resolution der Kammer gegen das Impfpflichtgesetz durchsetzen.