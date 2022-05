Zeitgenössischer Tanz bleibt Schwerpunkt im Festspielhaus

Zeitgenössischer Tanz, Ballett, Circus und Musik bleiben auch weiterhin Programmschwerpunkte im Festspielhaus St. Pölten. Bettina Masuch, neue künstlerische Leiterin ab Herbst, hat am vergangenen Dienstag ihre erste Saison vorgestellt. Eröffnet wird am 7. Oktober mit der Österreich-Premiere von Sidi Larbi Cherkaouis "Vlaemsch (chez moi)", in der es um Identität geht.

Neben Tanz auch Musik

15 zeitgenössische Tanzabende und eine Circus-Produktion stehen bevor. Neben Cherkaoui sind auch Kreationen von Anne Teresa De Keersmaeker, Akram Khan, Sharon Eyal, Saido Lehlouh, Oona Doherty, Jan Martens, Rachid Ouramdane und Doris Uhlich vertreten. Das Tonkünstler-Orchester präsentiert sich zusätzlich zu zwölf symphonischen Programmen auch in multimedialen Produktionen, etwa bei Johann Johannsons Opus magnum "Last and First Men" zu Olaf Stapledons gleichnamigem Sci-Fi-Filmklassiker aus dem Jahr 1930.

Musikkuratorin Constanze Eiselt holt wieder zahlreiche Musikacts nach St. Pölten. Der Bogen spannt sich von Fado, Blech und Tango Nuevo über Indie und Pop bis zu Klassik und Crossover. So kehren Mnozil Brass wieder, die Schweizerin Sophie Hunger tritt ebenso auf wie Manu Delago mit Gästen, die kurdische Sängerin Aynur und das Antwerpener A-cappella-Ensemble Graindelavoix.