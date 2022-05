Bühne im Hof St. Pölten: Programm-„Ping Pong" zum Abschied

Die Herbstspielzeit, und zugleich letzte Saison unter der künstlerischen Leitung von Daniela Wandl, ist unter dem vieldeutigen Motto „Ping-Pong" in der St. Pöltner Bühne im Hof zu sehen. Eine geballte Ladung von insgesamt 39 Veranstaltungen startet am 16. September mit dem Hot Pants Road Club und klingt mit Josef Hader am 16. Dezember aus.

Abwechslungsreiches Programm

„Die Zeit, in der wir gerade leben, ist merkwürdig und seltsam", meint Wandl und will den großen Herausforderungen mit künstlerischer Magie begegnen. Und mit der Devise: „Dance and have a good time!".