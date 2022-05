Mann nahm Kind mit: Entführungsalarm mitten in St. Pölten

Hektische Szenen spielten sich am Mittwoch in der nö. Landeshauptstadt St. Pölten ab. Polizisten und Security-Mitarbeiter eilten in die Parkgarage des Einkaufszentrums "Promenade" in der Innenstadt. Inmitten des Aufruhrs befand sich eine Frau, die verzweifelt um ihr Kind weinte.

Mutter wollte Kind zu Betreuungseinrichtung bringen

KURIER-Informationen zufolge dürfte der Ex-Mann der Frau das Kind entrissen haben, als sie dieses gerade in eine Betreuungseinrichtung bringen wollte. Die Beamten der Polizeiinspektion Bahnhof waren aber rasch zur Stelle, der Verdächtige konnte schnell ausgemacht werden.

Laut Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler ist das Kind mittlerweile wieder wohlbehalten bei seiner Mutter zurück. Den restlichen Sachverhalt werden nun wohl die Gerichte klären müssen, die Hintergründe zu dem Vorfall sind noch unklar.

