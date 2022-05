Die Tempo-Debatte: 80, 100 oder doch 160 auf der Autobahn?

Argumentiert wird seitens der Gemeindeführung mit der hohen Verkehrsdichte auf dem A2-Abschnitt bei Wiener Neudorf und der damit einhergehenden Lärm-, Schadstoff- und Feinstaubbelastung. Daher wolle man eine Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof oder eine Amtshaftungsklage prüfen.

Prestigeprojekt

Die Tempo-Debatte auf Österreichs Autobahnen lässt immer wieder die Wogen hochgehen. Als FPÖ-Politiker Norbert Hofer im Jahr 2017 zum Infrastrukturminister ernannt wurde, machte er die schnellen Straßen zu seinem Prestigeprojekt.

Allerdings bremste er die Autofahrer nicht ein, Hofer förderte das Gasgeben. Ab August 2018 waren auf zwei Testabschnitten der Westautobahn 140 km/h Höchstgeschwindigkeit erlaubt – auf rund 88 Kilometern zwischen Melk und Oed in Nieder- sowie auf 32 Kilometern zwischen Haid und Sattledt in Oberösterreich. Noch flotter ging es sein früherer Parteikollege Hubert Gorbach an, der einen Pilotversuch zu Tempo 160 auf der Tauernautobahn in Kärnten erlaubte. Ausgebremst wurden beide. Gorbach vom späteren SPÖ-Bundeskanzler Werner Faymann, Hofer von Leonore Gewessler (Grüne).