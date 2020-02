Der Anfang vom Ende für Tempo 140 auf Autobahnen

Nun ist es soweit: Der Anfang vom Ende des schnellen Testbetriebs ist eingeleitet: Die neue Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler wird die bereits mehrfach angekündigte Beendigung schon in nächster Zukunft umsetzen, erklärte sie gegenüber Österreich.

"Die Verordnung ist schon in Arbeit. Das wird in den nächsten Wochen sein. Wir haben beim Klimaschutz so große Aufgaben, dass es wichtig ist, dass man auch in einzelnen Bereichen nicht in die falsche Richtung läuft. Die 140 waren leider die falsche Richtung, deswegen ist das eines der Themen, die wir rasch angehen", wird Gewessler zitiert.