Überraschende Studie zu Tempo 140 auf Autobahnen

Was die Luftgüte anbelangt, seien nur „minimale Auswirkungen“ festgestellt worden. In puncto Immissionen sei an den Messstationen keine Auswirkung auf Feinstaubkonzentration feststellbar gewesen. Was die Emissionen der Fahrzeuge betrifft, habe es „marginale Zunahmen“ bei Kohlendioxid und Stickoxiden um ein bis zwei Prozent gegeben.

„Auch wenn sie gering ausfällt, ist eine Zunahme des -Ausstoßes ein klare Verfehlung des Klimaziels. Österreich hat sich verpflichtet, die Emissionen um gut ein Drittel zu reduzieren“, sagt dazu Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Dass sich die Durchschnittsgeschwindigkeit auf den Teststrecken um nur zwei bis vier km/h erhöhte, sieht er als Beweis dafür, dass man Tempo 140 nicht braucht. „Es gibt anscheinend keinen Bedarf, schneller zu fahren“, so Gratzer. Bei der SPÖ will man die Studie erst kommentieren, wenn sie zur Gänze, also mit allen Details, vorliegt.