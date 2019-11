Kogler: "Kann mir nicht vorstellen, dass Tempo 140 überlebt"

Kein Wunder also, dass Werner Kogler am Donnerstag im Interview bei Puls4-Infochefin Corinna Milborn meinte, er glaube nicht, dass das Tempo-140-Projekt noch lange Bestand haben werde. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das überlebt. Aber das war ja, glaube ich, eh kein Projekt für die Ewigkeit", so Kogler wörtlich. Sei das Schnellfahren wie das Kippen des Rauchverbots seiner Interpretation nach doch "ein Steckenpferd der Freiheitlichen" gewesen.

Blaues Herzensprojekt

Tatsächlich war und ist das Projekt ein Baby des heutigen FPÖ-Chefs und damaligen Infrastrukturministers Norbert Hofer. Er war in dieser Funktion auch für die entsprechende Verordnung zuständig. Die ÖVP hatte das Projekt als größerer Koalitionspartner freilich mitgetragen.