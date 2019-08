Streit um Tempo 140: Land OÖ kündigt neue Messungen an

Wie schädlich ist Tempo 140 auf Autobahnen? Über das Projekt von FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer ist mittlerweile ein heftiger Streit ausgebrochen. Wie berichtet, ist eine Studie mit überraschenden Ergebnissen aufgetaucht. Deren Ergebnis: Alles nicht so schlimm wie befürchtet, die Auswirkungen sind nur minimal. Die Asfinag hat dafür vier unabhängige Gutachter engagiert.

Im KURIER sprach danach einer der renommiertesten Verkehrsexperten des Landes von einem Vergleich von "Äpfel und Birnen". So dürfte auch der Lkw-Verkehr in den Vergleichsmonaten (also jenen vorher und jenen nachher) gesunken sein. Einer der vier Gutachter meinte in dem Bericht außerdem: "Dazu kommt, dass zwei Drittel der Schadstoffe ohnehin der Lkw-Verkehr verursacht.“ Es sei also in Summe relativ egal, ob 130 oder 140 gefahren werde. Der ÖAMTC sah dies ähnlich.

Eigene Messungen des Landes

In der Folge gab es erste Kritik der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Nun legt auch der oberösterreichische Umweltlandesrat Rudi Anschober nach. Die Experten des Landes würden „schwere Mängel“ vor allem bei Luftgütebemsseung sehen. So hätten etwa die Messstationen nicht den rechtlichen Vorgaben entsprochen. Deshalb will das Land eigene Messungen anstellen.