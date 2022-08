Und welche Therapie brauchen Sie?

Ist das eitel, so viel Demut? Nein. Sich selbst nicht zu ernst nehmen ist eine Überlebensstrategie. Vor allem angesichts der Verwerfungen zwischen den dreien. Der dritte Stockerl-Platz hat aber wohl auch damit zu tun, dass Frankl als Begründer der „Dritten Wiener Schule der Psychotherapie“ und vor allem der Existenzanalyse gilt, was nicht zuletzt bedeutet, eigenverantwortlich zu leben. Im Leben gehe es nicht darum, zu fragen, was man von diesem zu erwarten habe, sondern umgekehrt darauf zu achten, was das Leben von einem verlange. „... trotzdem ja zum Leben sagen“, heißt Frankls wohl berühmtestes Buch, er schildert darin sein Überleben im Konzentrationslager.