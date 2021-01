„Transformation“ einer Künstlerin aus Klosterneuburg

„Ich verarbeite beim Schreiben meiner Songs immer, was mich beschäftigt“, erzählt Kreutzberger. Daher gehe es im neuen Album darum, mehr nach innen zu schauen, weil „so viel vom außen, auf das man sich sonst so oft konzentriert, im letzten Jahr weggefallen ist“.

Fast alle Auftritte fielen weg und doch war es für die Künstlerin eine stärkende Zeit: „Obwohl ich immer schon wusste, dass ich für die Bühne geboren wurde, weiß ich jetzt noch mehr, wie sehr mich Musik ausmacht und wie wichtig es ist, auf sein Herz zu hören und nicht aufzugeben“, betont die ausgebildete Musical-Darstellerin. Momentan arbeitet sie am neuen Album – und an der Videogestaltung für die zweite Single „Can you feel the love“. Diese wird am 5. Februar veröffentlicht.