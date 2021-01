St. Pölten: Bürger kritisieren neues Wohnprojekt

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Alessandro Guzzone, ein gebürtiger Italiener, der im Juli 2020 mit seiner Familie in den St. Pöltner Stadtteil St. Georgen gezogen ist, ist ein Mann der ruhigen Worte. Er gehört nicht zu denen, die über jedes Bauvorhaben in der Landeshauptstadt schimpfen, er sagt selbst, dass sich die Stadt gut entwickle.

Allerdings wird Guzzone in absehbarer Zeit ebenfalls neue Anrainer bekommen, auf dem Nachbargrundstück in der Waldmüllerstraße ist ein Wohn-Projekt geplant. Auch dieser Umstand stört ihn eigentlich nicht, nur findet er die Pläne völlig überdimensioniert. "Zwei Wohnblöcke mit je zehn Wohnungen sind für diese Fläche viel zu groß. Was hier passiert, ist längst nicht mehr als ortsüblich zu bezeichnen", betont er im Gespräch mit dem KURIER.

Seinen Angaben nach entspreche die Bewohnungsdichte bei dem Projekt fast dem Sechsfachen von der Dichte in der Nachbarschaft.

Unterschriftenliste

Seinen Unmut hat der St. Pöltner mittlerweile auch im Rathaus kundgetan und sich auch an den Gestaltungsbeirat gewandt. "Leider habe ich bisher von dem Gremium noch keine Antwort erhalten", erzählt er.