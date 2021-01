Wirbel um Hunderte Wohnungen in St. Pölten

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Wenn es in der Landeshauptstadt um das Thema Wohnbau geht, dann kochen die Emotionen hoch. Während man im Rathaus argumentiert, dass viele neue Wohnungen auch einen moderaten Mietpreis garantieren würden, spricht die Opposition von überbordender Versiegelung von Grünflächen.

Eines der größten Vorhaben ist jenes auf den sogenannten WWE-Gründen, bis zu 700 Wohnungen könnten auf der Fläche ganz in der Nähe der Viehofner Seen entstehen. In den geplanten Bau des Wohnquartiers mit einer Größe von rund 60.000 ist auch die Signa-Gruppe und die Lenzing AG involviert.