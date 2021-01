Sechstage-Testmeile in der Eishalle, Impfstraße im Rothschild-Schloss

Nach und nach geben die Gemeinden ihre Öffnungszeiten für die ab nächster Woche aktiven permanenten Teststraßen bekannt. Im westlichen Mostviertel wird es in den Städten und den größeren Orten regelmäßige Testzugänge geben. So weit bekannt, werden allerdings nur in der Eishalle Amstetten täglich von Montag bis Samstag Tests abgenommen. In Waidhofen/Ybbs, St. Valentin, Haag, St. Peter oder auch Ardagger wird in diesem Bezirk an bestimmten Wochentagen getestet.

Die freiwilligen und kostenlosen Tests werden in der Halle beim Amstettener Johann-Pölz-Zentrum von Mitarbeitern des Roten Kreuzes durchgeführt. Die Öffnungszeiten wurden von Rotkreuz-Bezirkschefin Beatrix Lehner und Bürgermeister Christian Haberhauer auf 7 bis 12 Uhr festgelegt. „Um die Organisation zu erleichtern, wird dringend gebeten, sich vor jeder Testung online unter www.testung.at anzumelden und die Öffnungszeiten zu beachten“, sagte Haberhauer. Personen, die Hilfe beim Anmelden benötigen, wird auf den Gemeindeämtern geholfen.

In Waidhofen/Ybbs richtet man wieder das Schloss Rothschild als Testcenter ein, kündigte Bürgermeister Werner Krammer an. Montag und Mittwoch, jeweils am Nachmittag, sowie am Freitag von 8 bis 16 Uhr führen dort Teams des Roten Kreuzes die Antigen-Schnelltests durch. In dem markanten Stadtschloss wird in Waidhofen auch die künftige Impfstraße installiert werden, verriet Krammer.