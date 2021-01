Impf-Voranmeldungen: 6 von 9 Bundesländern gestartet

Doch auch der Impstoff von AstraZeneca steht kurz vor der Zulassung in der EU, in einer Woche soll die Entscheidung fallen. Der steirische Impfkoordinator Michael Koren erwartet erste Kontingente eventuell schon für Mitte Februar. "Faktum ist, man muss vorbereitet sein, dass man an einem Tag viel Impfstoff bekommt."

"Impfevents"

Deshalb sollen in der Steiermark die 22 Teststraßen für kostenlose Antigentests sukzessive adaptiert und zu Imfpstraßen umgerüstet werden. In eingen großen Veranstaltungshallen könte es auch wahre "Impfevents" geben, wie Landesrätin Bogner-Strauß betont.Geimpft werde von Ärzten, die sich freiwillig dafür melden, rund 800 bis 1.000 sollen dafür bereits sein oder auch in ihren Ordinationen impfen wollen.

Dazu kommen die Kapazitäten der landeseigenen Spitäler oder privater Krankenhäuser, die ebenfalls Impfangebote stellen würden: Damit käme man auf 7.000 bis 8.000 Impfungen pro Tag.

4.500 Impfungen im Burgenland

Seit heute Freitag ist es auch im Burgenland möglich, sich ins Vormerksystem für die Impfung gegen das Coronavirus einzutragen. Das Burgenland sei bereit, die Bevölkerung breitflächig zu impfen, warte jedoch noch auf Impfstoff, erklärte Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) bei der Pressekonferenz. Er appellierte, sich mit der Eintragung Zeit zu lassen, denn die Impfung erfolge ohnehin auf Basis des mehrphasigen Impfplanes nach Alters- und Berufsgruppen.

"Wir wollen impfen, wir können auch sofort impfen, aber uns steht nur eingeschränkt Impfstoff zur Verfügung", stellte Schneemann fest. Organisatorisch ließen sich 100.000 Impfungen pro Monat bewerkstelligen. Die Impfstrategie sei in vier Phasen eingeteilt, beginnend mit den vulnerablen Gruppen. Ab Phase 4 kommt dann die gesamte Bevölkerung dran.