Europa im Wettlauf: Impfstoff gegen Virus

Diese hat zwar angekündigt, AstraZeneca am kommenden Freitag grünes Licht zu geben. Damit wäre nach Biontech/Pfizer und Moderna in der EU der dritte Impfstoff gegen Corona verfügbar.

Doch der Regierung in Wien reicht diese Aussicht nicht: Jeder Tag früher sei ein Gewinn. Dass die EMA auf politischen Druck reagiert, hat sie schon einmal bewiesen. Nach heftigen Interventionen aus Berlin und Brüssel war die ursprünglich für Ende Dezember vorgesehene Zulassung von Biontech/Pfizer plötzlich noch vor Weihnachten möglich geworden.Besonders in Portugal und Spanien schossen die Infektionszahlen zuletzt wieder dramatisch in die Höhe. Und groß ist die Sorge, dass es sich dabei um eine besonders aggressive Virusvariante aus Brasilien handeln könnte.