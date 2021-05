Platter versucht nach Labor-Affäre den Befreiungsschlag

Seit Ausbruch der Corona-Krise im Februar des Vorjahres ist die Landesregierung immer wieder in Erklärungsnot geraten. Das fing bei den Fehleinschätzungen zum Ansteckungsrisiko in Ischgl an, zog sich zur Quarantäne über die Region, die in einem Ausreisechaos endete, bis zum Auftreten von neuen Corona-Varianten und letztlich einer Fluchtmutation hin.

„Es kann ja eigentlich nicht besser laufen“, meinte Platter zu der nun vollzogenen Regierungsumbildung. Das sehen wohl nicht alle so. Der Rückzug der zwei Urgesteine, die schon lange vor Corona als Wackelkandidaten galten, wird jedenfalls von den Debatten rund um die PCR-Testungen überschattet. Und als Regierungschef steht Platter letztlich in der Endverantwortung.